Frauen gehen in Hauptkategorien leer aus

Die Grammy-Gala ist in diesem Jahr ganz im Zeichen der Bewegungen hinter den Initiativen „#MeToo“ (gegen sexuelle Belästigung) und „Time’s Up“ (für mehr Gleichberechtigung) gestanden. In Sachen Gleichberechtigung herrscht freilich noch Aufholbedarf: Während in Reden die Benachteiligung von Künstlerinnen in der Musikszene beklagt wurde, gingen die wichtigsten Preise in der Nacht auf Montag fast ausschließlich an Männer. Für die emotionalsten Momente des Abends sorgte die Sängerin Kesha mit einem Song, in dem sie den Rechtsstreit mit ihrem Ex-Produzenten verarbeitete.

