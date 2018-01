Touristiker freuen sich über Buchungslage

Nach den tagelangen Lawinenwarnungen und heftigen Schneefällen Mitte Jänner hat sich die Lage in den Bergen jetzt - rechtzeitig vor Beginn der ersten Semesterferienwoche - stabilisiert. In so gut wie allen Skigebieten Österreichs ist dank einer dicken Naturschneedecke die Abfahrt bis ins Tal problemlos möglich. Schwierig könnte es nur für Kurzentschlossene werden, die jetzt noch auf der Suche nach einem Quartier sind - denn die Buchungslage freut die Tourismusbetriebe in den Skigebieten.

