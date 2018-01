Ski alpin: Olympiadruck auf Hirscher wächst

Mit dem Riesentorlauf-Sieg in Garmisch, seinem 55. im Weltcup, hat Marcel Hirscher seinen Landsmann Hermann Maier in der ÖSV-Bestenliste abgeschüttelt. Mit seinem zehnten Saisonsieg stellte Hirscher auch einen persönlichen Karriererekord auf, der siebente Weltcup-Gesamtsieg hintereinander rückt zudem ein Stück näher: Trotz seines Knöchelbruchs im Sommer präsentiert sich Hirscher so stark wie nie zuvor. Letztes Ziel des Salzburgers ist eine Olympiagoldmedaille, für die in Pyeongchang die Zeit wohl reif ist. Doch der Druck wird mit jedem Sieg und jedem Rekord größer.

Mehr dazu in sport.ORF.at