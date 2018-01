„Brexit“: EU will Übergangsperiode mit Briten bis Ende 2020

Die EU will Großbritannien weniger als zwei Jahre Zeit für eine Übergangsperiode vom EU-Austritt bis zu einem neuen Handelsabkommen geben. Die Außen- und Europaminister haben heute die Leitlinien für die Übergangsperiode nach dem für Ende März 2019 vorgesehenen „Brexit“ beschlossen. Die Übergangsperiode soll am 31. Dezember 2020 enden.

In diesem Übergangszeitraum ist Großbritannien nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten, muss aber EU-Recht weiterhin anwenden. „Der gesamte EU-Rechtsbestand wird weiter auf Großbritannien angewendet, als wäre es ein Mitgliedsland“, heißt es in dem Beschluss des EU-Ministerrats.

Mitglied in Zollunion und Binnenmarkt

Auch Änderungen des EU-Rechts müsse Großbritannien in diesem Zeitraum nachvollziehen. Das betrifft regulatorische, budgetäre und justizielle Aufgaben ebenso wie die Überwachung und Durchsetzung von EU-Politik einschließlich der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs.

Während der Übergangsperiode ist Großbritannien auch noch Mitglied in der Zollunion und auf dem EU-Binnenmarkt. Das bedeute, dass London die EU-Handelspolitik, Zolleintreibung und Grenzkontrollen für die EU weiter durchführen müsse. Großbritannien wird aber nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten sein und auch bei EU-Entscheidungen nicht mehr dabei sein. Es könne London aber in Ausnahmefällen gewährt werden, an EU-Entscheidungen teilzunehmen, allerdings ohne Stimmrecht, heißt es in den Leitlinien.

Blümel glaubt an Zeitplan

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hält es für machbar, dass der EU-Austrittsvertrag von Großbritannien wie geplant im Oktober unter österreichischem EU-Vorsitz fertig wird. „So wie es momentan aussieht, könnte dieser Wunschzeitplan halten“, sagte Blümel heute.

„Es kommt darauf an, dass wir weiterhin so konsequent gemeinsam als Europäische Union zusammenstehen, was diese Austrittsverhandlungen betrifft“, sagte Blümel. Damit wäre das beste Verhandlungsergebnis für die 27 verbleibenden EU-Staaten möglich. Möglichst bald müssten die politischen Grundvereinbarungen für den EU-Austrittsvertrag in Gesetzestexte gegossen werden.