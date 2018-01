„Handtuchkrieg“ am Pool als Geschäftsmodell

Mit einem neuen Service will der Reisekonzern Thomas Cook in dem vom britischen Boulevard immer wieder zum „Handtuchkrieg“ hochstilisierten Rennen um den besten Platz am Pool punkten. Konkret können Urlauber den „optimalen Platz an der Sonne“ bzw. die „Wunschsonnenliege“ künftig bereits vor Urlaubsantritt reservieren, wie Thomas Cook gestern per Aussendung mitteilte.

Der zunächst in drei und bis zum Sommer dann in bis zu 30 Hotels angebotene Service hat mit 25 Euro pro Sonnenliege und Aufenthalt allerdings auch seinen Preis.

Family say their £3,000 Gran Canaria holiday was ruined by 7am 'stampede' for sunbeds https://t.co/m2CsZVGzcP — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 9. August 2017

Ob damit Szenen wie in einem im Vorjahr in einem Hotel auf Cran Canaria aufgenommenen und zigfach in Sozialen Netzwerken geteilten Video der Vergangenheit angehören, bleibt abzuwarten. Dagegen spricht, dass nur bis zu 20 Prozent der Sonnenliegen zu reservieren seien. Zumindest eine Verlagerung des frühmorgendlichen Urlauber-„Rennens“ auf Reihe zwei bleibt somit wohl im Raum.