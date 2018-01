„KulturMontag“: Wiens Kulturbaustellen

Bereits zum achten Mal in Folge ist Wien zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt gekürt worden. Das liegt sicher auch an ihrem reichen Kulturprogramm. Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) zieht seit 2001 die Fäden in künstlerischen Belangen. Welche Kulturbaustellen sind offen, und welche Projekte für die Zukunft stehen in der Warteschleife? Mailath-Pokorny ist live zu Gast im Studio.

