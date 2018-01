Fußgängerin in Wien von Lkw erfasst und getötet

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich gestern Nachmittag am Äußeren Gürtel in Wien ereignet. Ersten Angaben der Polizei zufolge hat ein Lkw eine 19-jährige Fußgängerin erfasst. Die junge Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

