Kellerbrand in Wien wurde offenbar gelegt

Bei dem verheerenden Kellerbrand am Wochenende in der Schönbrunner Straße in Wien ist eine Frau in Panik aus dem Fenster gesprungen und gestorben, elf Nachbarn sind verletzt worden. Jetzt stellt sich heraus, dass der Brand gelegt worden sein könnte.

Mehr dazu in wien.ORF.at