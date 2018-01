Mehr Anfängerplätze für Informatik

Die Universitäten sollen ab Herbst 2019 die Möglichkeit zu neuen Zugangsbeschränkungen in Jus, Erziehungswissenschaften und Fremdsprachen erhalten. Das sieht ein Entwurf zur neuen Unifinanzierung vor, der am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden soll. Auch für lokal überlaufene Fächer sollen Schranken möglich sein. In jenen Studiengängen, in denen es bereits Zugangsregeln gibt, bleibt alles beim Alten. Geschraubt werden soll lediglich an der Zahl der Studienplätze, konkret unter anderem bei der Informatik. Dort soll die Zahl der Anfängerplätze von 300 auf 2.800 erhöht werden.

