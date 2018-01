Ski alpin: US-Star Shiffrin in Turbulenzen

Nach davor zehn Siegen und 15 Podestplätzen in der Olympiasaison ist Mikalea Shiffrin zuletzt ins Trudeln geraten. Ausgerechnet kurz vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang rutschte die 22-Jährige in ein Tief mit drei Ausfällen in nur acht Tagen.

Das Selbstvertrauen ist angeknackst. Shiffrin will auch ihr geplantes Olympiaprogramm mit Starts in allen fünf Disziplinen zurückfahren.

