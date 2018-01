SPÖ-Gemeindepolitiker unter Missbrauchsverdacht in U-Haft

Ein SPÖ-Gemeindepolitiker aus dem Bezirk Amstetten in Niederösterreich steht unter Missbrauchsverdacht. Der Mann ist in St. Pölten in Untersuchungshaft, im Haus des Verdächtigen wurden zudem NS-Devotionalien und illegale Waffen entdeckt.

