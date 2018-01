Irland hält Ende Mai Referendum über Abtreibung ab

Die irische Bevölkerung wird Ende Mai über die restriktiven Abtreibungsgesetze in ihrem Land abstimmen. Das Kabinett habe gestern Abend die Abhaltung eines Referendums über Abtreibungen gebilligt, das Ende Mai stattfinden werde, sagte Premierminister Leo Varadkar gestern.

„Sehr persönliches und privates Thema“

Das genaue Datum werde nach Abschluss der Parlamentsdebatten und den Abstimmungen im Unterhaus und Oberhaus verkündet, er sei aber zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden könne. „Ich weiß, dass das eine schwierige Entscheidung für die irische Bevölkerung wird“, sagte Varadkar, der auch Vorsitzender der konservativen Regierungspartei Fine Gael ist. Es handle sich um ein „sehr persönliches und privates Thema“, und er hoffe auf eine „respektvolle Debatte“.

Der seit Juni regierende Varadkar hält die irischen Abtreibungsgesetze für „zu restriktiv“. Eine weitgehende Liberalisierung will der gelernte Arzt allerdings auch nicht.

Immer illegal

Abtreibungen waren in Irland immer illegal, seit 1983 steht das Verbot in der Verfassung. Damals stimmten in einem Referendum 67 Prozent der Befragten für und 33 Prozent gegen den achten Zusatzartikel zur Verfassung. Er schreibt das Recht auf Leben gleichermaßen für den Embryo und die Mutter fest.

Seit 2013 sind Abtreibungen erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Anlass für die Gesetzesänderung war die breite Empörung nach dem Tod einer Frau, die bei einer Fehlgeburt in der 17. Schwangerschaftswoche an einer Blutvergiftung starb. Eine Abtreibung war ihr untersagt worden.