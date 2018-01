UNICEF: 48 Mio. Kinder in Krisengebieten brauchen Hilfe

Rund 48 Millionen Kinder sind laut UNICEF weltweit in Kriegs- und Krisengebieten auf Hilfe angewiesen. Fast jedes vierte Kind wächst derzeit in einem Land auf, das unter bewaffneten Konflikten oder Katastrophen leidet. Das UNO-Kinderhilfswerk rief daher heute in einem weltweiten Appell um Spenden von rund 3,6 Milliarden US-Dollar auf, um Kindern in 51 Ländern zu helfen.

Syrien und Nachbarländer

Die meisten Mittel werden für die Kinder in Syrien und seinen Nachbarländern benötigt (1,3 Milliarden US-Dollar), gefolgt von der Hilfe im Jemen, in der Demokratischen Republik Kongo, im Südsudan und für die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch. Konfliktparteien würden vielfach eine eklatante Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben von Kindern zeigen, kritisierte UNICEF in einer Aussendung.

Kinder würden nicht nur unter direkten Beschuss geraten, ihnen würden auch grundlegende Leistungen verwehrt, wenn Schulen, Krankenhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt oder zerstört werden.

„Trostlose Zukunft“

„Kinder leiden am meisten, wenn durch Konflikte oder Naturkatastrophen die soziale und medizinische Grundversorgung zusammenbricht oder plötzlich kein Zugang zu Trinkwasser mehr besteht. Wenn die internationale Gemeinschaft nicht umgehend handelt, um diese Kinder zu schützen und lebensrettende Hilfe bereitzustellen, sehen sie einer trostlosen Zukunft entgegen“, forderte Manuel Fontaine, Leiter der UNICEF-Nothilfeprogramme.