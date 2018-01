13.000 Flüchtlinge aus Libyen in ihre Heimat gebracht

Die Rückführung von in Libyen gestrandeten Flüchtlingen in ihre afrikanischen Heimatländer verläuft schleppend. Etwa 13.000 Menschen seien seit Anfang Dezember ausgeflogen worden, teilte die Afrikanische Union (AU) gestern mit. Eigentlich sollten bis Mitte Jänner 20.000 Flüchtlinge in ihre Heimatländer gebracht werden.

Wie Sklaven verkauft

„Wir sind ein wenig im Verzug“, sagte AU-Kommissionspräsident Moussa Faki Mahamat. Es träfen aber täglich weitere Flüchtlinge in ihrer Heimat ein. Nach Berichten, wonach Flüchtlinge und Migranten in Libyen auf Märkten wie Sklaven verkauft werden, hatte die AU mit Hilfe der EU und der UNO Anfang Dezember eine Evakuierungsaktion gestartet.

Der nordafrikanische Staat, der zu weiten Teilen von Milizen beherrscht wird, ist das Hauptdurchgangsland für Flüchtlinge auf dem Weg von Afrika nach Europa. Internationale Organisationen kritisieren die Zustände in den dortigen Flüchtlingslagern seit Langem als menschenunwürdig.