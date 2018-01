Vatikan fordert Hilfe: Hungernde können nicht warten

Der Vatikan hat angesichts des Hungers in Afrika weltweit mehr Solidarität und Übernahme von Verantwortung gefordert: „Die Hungernden können nicht länger warten“, heißt es in einem Brief von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin an die Afrikanische Union (AU).

