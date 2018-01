Fehler auf Einladung zu Trumps Rede zur Lage der Nation

Peinlicher Rechtschreibfehler auf der Einladungskarte zur ersten Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation: Auf den Tickets wird zur „State of the Uniom“-Rede eingeladen statt zur „State of the Union“-Rede, wie Kongressmitglieder und ein Behördenvertreter gestern mitteilten.

Looking forward to tomorrow’s State of the Uniom. pic.twitter.com/xdBUU3Pvo5 — Marco Rubio (@marcorubio) 29. Januar 2018

Der Spott ließ nicht lange auf sich warten: „Sieht aus, als wäre Betsy de Vos zuständig für die Rechtschreibkontrolle“, schrieb der demokratische Abgeordnete Raul Grijalva im Kurzbotschaftendienst Twitter mit Verweis auf die US-Bildungsministerin. Der republikanische Senator Marco Rubio schrieb auf Twitter, er freue sich auf die „morgige State of the Uniom“.

„Umgehend korrigiert“

Verantwortlich für den Tippfehler ist allerdings nicht Trump selbst, sondern der Sergeant at Arms, der für das Protokoll und die Sicherheit des Abgeordnetenhauses zuständig ist. Ein Sprecher des Beamten bestätigte den Tippfehler und sagte, dieser sei umgehend korrigiert worden. Derzeit würden neue Einladungskarten verteilt. Trump hält die Rede heute Abend (Ortszeit). Trump selbst sorgte mit Tippfehlern in seinen Tweets schon öfter für Diskussionen im Netz.