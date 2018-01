Weltweiter Appell

Das UNO-Kinderhilfswerk (UNICEF) schlägt Alarm: Rund 48 Millionen Kinder sind weltweit auf Hilfe angewiesen. Fast jedes vierte Kind wächst derzeit in einem Land auf, das unter bewaffneten Konflikten oder Katastrophen leidet. Den Betroffenen drohe eine „trostlose Zukunft“. Die UNO-Organisation rief daher am Dienstag in einem weltweiten Appell zum Spenden auf. Benötigt werden rund 3,6 Mrd. US-Dollar (rund 2,9 Mrd. Euro).

