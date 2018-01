Katalonien: Wahl von Regierungschef verschoben

In Katalonien haben die Separatisten die Wahl eines neuen Regierungschefs verschoben. Die für heute vorgesehene Amtseinführung werde damit ausgesetzt, kündigte der Präsident des Regionalparlaments in Barcelona, Roger Torrent, an.

Zugleich sagte er, er werde keinen anderen als den abgesetzten Regierungschef Carles Puigdemont zur Wahl vorschlagen. Torrent ließ offen, wie lange die Wahl des Ministerpräsidenten der Regionalregierung verschoben werden soll.

Puigdemont war nach der Ausrufung der Unabhängigkeit vergangenen Oktober nach Belgien geflohen. Im droht bei einer Rückkehr nach Spanien die Verhaftung wegen des Vorwurfs der Rebellion. Das spanische Verfassungsgericht hatte am Samstag entschieden, neuer Regierungschef in Katalonien könne nur werden, wer persönlich im Parlament in Barcelona anwesend sei.

Nach der Ausrufung des Unabhängigkeit hatte die Madrider Zentralregierung die Geschäfte der Regionalregierung in Barcelona übernommen und Neuwahlen angeordnet. Allerdings konnten die Separatisten bei der Wahl im Dezember entgegen den Hoffungen der Madrider Regierung unter Ministerpräsident Mariano Rajoy ihre absolute Mehrheit im Parlament in Barcelona verteidigen