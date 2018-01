Fußball: Trainer sehen Salzburg als Titelfavoriten

Die tipico-Bundesliga nimmt am Wochenende nach ihrer Winterpause mit der 21. Runde wieder ihren Betrieb auf. Sturm geht mit einem Punkt Vorsprung ins Frühjahr, dennoch sind sich die Trainer der Liga einig: Der Titel wird letztlich wieder für die Salzburger reserviert sein. „Sie werden sich am Ende durchsetzen“, sagte etwa Austria-Coach Thorsten Fink in der traditionellen APA-Umfrage vor dem Frühjahrsstart. Sturm wird nur die Außenseiterrolle zugestanden.

Mehr dazu in sport.ORF.at