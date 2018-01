Kreml weist Dopingvorwürfe gegen Putin zurück

Der Kreml hat Vorwürfe einer direkten Verstrickung von Präsident Wladimir Putin in das russische Staatsdoping mit scharfen Worten zurückgewiesen. Kreml-Sprecher Dimitri Peskow sprach heute von „Verleumdung“. Es gebe nicht einen „einzigen Beweis“ für die Beschuldigungen.

Vorwurf von Ex-Laborleiter

Peskow bezog sich auf einen Bericht der ARD-Sendung „Geheimsache Doping“, in dem der frühere Chef des Dopingkontrolllabors in Moskau, Grigori Rodtschenkow, zu Wort kam. Rodtschenkow machte Putin direkt für das systematische Doping russischer Sportler verantwortlich: „Natürlich kam es von ganz oben, vom Präsidenten, weil nur er den Inlandsgeheimdienst FSB für eine so spezielle Aufgabe einsetzen kann.“

Rodtschenkow floh 2016 in die Vereinigten Staaten - nach dem plötzlichen Tod von zwei ranghohen Mitarbeitern der russischen Anti-Doping-Agentur. Nachdem er zunächst eine wichtige Rolle in Zusammenhang mit dem russischen Staatsdoping hatte, kooperiert er inzwischen mit den Ermittlern. In den USA lebt er an unbekanntem Ort. Von den russischen Behörden wird er gesucht.

Peskow bezeichnete Rodtschenkow als „abscheulichen“ Kriminellen, der „Probleme mit dem Gesetz“ habe. „Er kann eindeutig nicht als glaubwürdige Quelle behandelt werden.“ Der ARD-Bericht bleibe bewusst jede andere Quelle schuldig, um die Angaben zu bestätigen.

Ausschluss von Olympischen Spielen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte Russland Anfang Dezember wegen staatlichen Dopings von den Spielen in Pyeongchang in Südkorea im Februar ausgeschlossen. Dasselbe gilt für die anschließenden Paralympics. Russische Athleten dürfen aber unter der olympischen Flagge antreten, wenn sie nachweislich nicht gedopt haben. Putin hatte die IOC-Entscheidung als politisch motiviert bezeichnet.