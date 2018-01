Amazon eröffnet „Dschungelbüro“ in Seattle

Tröpfelnde Wasserfälle und duftende Pflanzen statt karger Konferenzräume: Der Onlinehändler Amazon hat gestern (Ortszeit) in Seattle einen Bürokomplex eröffnet, der eher an einen Regenwald als an einen Arbeitsplatz erinnert.

Über 40.000 Pflanzen, Pfade und Wasserläufe

Mit „The Spheres“, drei riesigen Glaskugeln mit über 40.000 Pflanzen, Pfaden und Wasserläufen, will Amazon nach eigenen Angaben die Kreativität seiner Mitarbeiter fördern. Außerdem hofft der Händler auf den in Studien beschriebenen Effekt, dass Nähe zur Natur die Gehirnfunktion anregt.

APA/AP/Ted S. Warren

Amazon habe eine „einzigartige“ Umgebung geschaffen, in der die Angestellten gut zusammenarbeiten und innovative Konzepte erarbeiten könnten, teilte das Unternehmen mit. Laut Amazon gibt es keine geschlossenen Büroräume, Treffen finden mitunter auf Pfaden und in Baumhäusern statt.

Besucherzentrum für Stadtbewohner

Der Komplex richte sich auch an die Bewohner von Seattle, die „im Zentrum der Stadt Biodiversität erleben“ könnten, erklärte Amazon. Zu „The Spheres“ soll auch ein Besucherzentrum eröffnet werden.

Der Gouverneur des Staates Washington, Jay Inslee, begrüßte das Projekt. Der Komplex sei viel mehr als ein „kreativer Raum für Amazon-Angestellte“, sagte er. Vielmehr könnten auf diese Weise auch eine Reihe seltener Pflanzen geschützt und Wissen über sie vermittelt werden.