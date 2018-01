Ski alpin: Punktejagd geht in Stockholm weiter

Mit dem City-Event in Stockholm geht die Punktejagd im alpinen Skiweltcup schon heute (17.45 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) weiter. Marcel Hirscher ist auf dem Hammarbybacken ebenfalls am Start wie sein norwegischer Rivale Henrik Kristoffersen, das österreichische Damen-Team wird von Bernadette Schild angeführt.

Für die Herren ist es der letzte Weltcup-Bewerb vor Olympia. Die Damen bestreiten am Wochenende noch die Speed-Bewerbe in Garmisch.

