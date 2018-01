Motorsport: Alonso fährt 2018 Monsterprogramm

Fernando Alonso setzt in diesem Jahr alles auf eine Karte. Der 36-jährige Spanier wird in dieser Saison neben der Formel 1 praktisch auch die gesamte Langstrecken-WM fahren und hofft, mit einem Sieg beim Klassiker in Le Mans das zweite Puzzlestück auf dem steinigen Weg zur ersehnten „Triple Crown“ zu ergattern.

„Es ist eine große Herausforderung, vieles kann schiefgehen“, sagte der zweifache Formel-1-Weltmeister. „Aber ich bin bereit und nehme den Kampf an.“

Mehr dazu in sport.ORF.at