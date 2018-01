Nachfrage nach iPhone X offenbar weit unter Erwartungen

Apple kürzt Medienberichten zufolge die Produktion des iPhone X um die Hälfte - wegen schwacher Nachfrage. Wie die japanische Zeitung „Nikkei“ und das „Wall Street Journal“ heute berichteten, sollen im ersten Quartal des Jahres nur noch 20 statt 40 Millionen dieser Smartphones hergestellt werden.

Unter Berufung auf mit der Sache vertraute Quellen berichtete das „Wall Street Journal“ zudem, dass der US-Konzern die Bestellungen von Bauteilen für das iPhone X um 60 Prozent gekürzt habe. Apple will morgen seine Geschäftszahlen für das letzte Quartal 2017 vorlegen. Dann wird sich das Unternehmen vermutlich auch erstmals zum Absatz seiner jüngsten iPhone-Version äußern.

Apple hatte das iPhone X im September präsentiert, im November kam das neue Smartphone dann in die Geschäfte. Neben Gesichtserkennung bietet das iPhone X einen größeren Bildschirm und eine höhere Leistungskraft als die Vorgängermodelle. Auch Bildauflösung und Grafik sind verbessert. Allerdings ist das in Österreich ab 1.149 Euro angebotene iPhone X auch vom Preis her ein Luxusmodell.