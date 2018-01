Unbefristeter Streik bei Schweizer Nachrichtenagentur

Als Reaktion auf einen geplanten Stellenabbau hat die Redaktion der Schweizer Nachrichtenagentur (sda) heute einen unbefristeten Streik begonnen. „Das Personal bringt damit zum Ausdruck, dass es nicht bereit ist, den massiven Abbau von 35 der 180 Stellen zu akzeptieren“, meldete die sda in eigener Sache. Bereits vergangene Woche war es zu einem dreistündigen Warnstreik gekommen.

Die sda-Redakteure kritisierten, dass der Stellenabbau durchgezogen werde, „ohne dass davor eine tragfähige Zukunftsvision definiert und verhandelt worden“ sei. Indem Geschäftsführer Markus Schwab in einem Interview verlautet habe, dass die sda nur ihren Aktionären etwas schuldig sei, habe er „das Vertrauen der Redaktion endgültig zerstört“, so die sda-Redaktionskommission (ReKo), die daher nur noch „in Präsenz des Verwaltungsrates“ mit dem langjährigen sda-CEO verhandeln will.

Schwab hatte in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ (Sonntag-Ausgabe) gesagt, dass die sda heuer ein Defizit von 3,1 Millionen Euro (2,7 Mio. Euro) schreiben werde und Einsparungen daher unvermeidlich seien. Außerdem sei ihm beim Abschied des Chefredakteurs im vergangenen Herbst klar geworden, „dass viel mehr im Argen lag, als man dachte“.