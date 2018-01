Häupl will sich in Personalangelegenheiten nicht einmischen

Der scheidende Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) will sich in Personalangelegenheiten, was die zukünftige Stadtregierung unter seinem Nachfolger Michael Ludwig anbelangt, nicht einmischen. „Das geht mich nichts mehr an“, sagte er heute.

