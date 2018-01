Orban bei Kurz um Einigkeit bemüht

Der ungarische Premier Viktor Orban und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben bei ihrem ersten Treffen seit Kurz’ Amtsantritt heute weiterhin Einigkeit beim Thema Migration demonstriert. Uneinigkeit gab es hingegen zum Thema der österreichischen EU-Klage gegen den Ausbau des ungarischen AKW Paks und bei der Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder, die im EU-Ausland leben.

Österreich wolle eine „Brückenfunktion“ in der EU zwischen den Visegrad-Staaten und den westeuropäischen Staaten einnehmen, angesichts der „Spannungen“, die „seit der Flüchtlingskrise“ 2015 in der Union aufgetreten seien, betonte Kurz vor Journalisten im Bundeskanzleramt. Orban begrüßte dieses Ansinnen Österreichs und meinte, dass Österreich angesichts seiner Geschichte „beide Seiten versteht“.

„Kein bilateralen Themen“

Erneut betonten beide Politiker die Bedeutung des Schutzes der EU-Außengrenzen gegen die illegale Migration, wobei beide gleichzeitig „den Schengen-Raum stärken“ wollen. Orban sah allerdings „mangelndes Engagement bei manchen EU-Binnenstaaten“ für den Schutz des Schengen-Raums. Zu den Streitthemen Paks und Familienbeihilfe betonte Orban, dass das „keine bilateralen Themen“ seien: „Das wird weder in Wien noch in Budapest entschieden, sondern in Brüssel.“

Zur österreichischen EU-Klage gegen die Staatsbeihilfen zum Ausbau des AKW Paks gaben sich beide Seiten gelassen. Orban betonte: „Wir werden alles tun, damit die Atompolitik unser Verhältnis (zwischen Österreich und Ungarn, Anm.) nicht trübt.“