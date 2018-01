Wiener Künstlerhaus: Tim Voss tritt Leitung an

Das Wiener Künstlerhaus, das 150 Jahre alt ist und sich ein „tolerantes Miteinander“ auf die Fahnen geheftet hat, ist zuletzt Austragungsort interner Streitigkeiten gewesen.

Es gab Ausschlüsse, und auch die Kooperation mit der Familienprivatstiftung von Hans Peter Haselsteiner sorgte für Schlagzeilen. Am Freitag tritt der Kulturmanager Tim Voss die Leitung des Hauses an. Er soll Ruhe in den Betrieb bringen.

