Bodycams für alle New Yorker Polizisten kommen noch 2018

Polizisten in New York sollen bis zum Ende des laufenden Jahres mit den als Bodycams bekannten Körperkameras ausgestattet werden. Das kündigten Bürgermeister Bill de Blasio, Polizeichef James O’Neill und Stadtratssprecher Corey Johnson gestern an. Damit wird der ursprünglich bis Ende 2019 geplante Schritt ein Jahr früher umgesetzt als erwartet.

De Blasio lobte die Technik als „wichtiges, modernes Werkzeug für Polizeiarbeit“. Derzeit sind rund 2.500 Beamte mit den Kameras im Einsatz, bis Jahresende sollen es rund 18.000 Stück für Polizisten und Sonderermittler sein.