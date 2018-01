Tennis: Thiem spielt doch im Davis-Cup

Österreich geht als klarer Favorit in das am Freitag beginnende Davis-Cup-Erstrundenmatch der Europa/Afrika-Zone I in St. Pölten gegen Weißrussland. Grund dafür ist, dass Dominic Thiem doch für den Länderkampf zusagte.

Sein Trainer Günter Bresnik hatte nach Thiems Krankheit und den Strapazen bei den Australian Open allerdings Bedenken und wollte mehr Regenerationszeit für seinen Schützling. „Die kann ich auch verstehen, aber ich wollte unbedingt spielen“, erklärte Thiem gestern Abend via Facebook.

