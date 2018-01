„Ohne Skrupel“: Schaulustige filmten nach tödlichem Unfall

Schaulustige, die Fotos mit ihrem Handy machen und filmen, werden bei Polizei- und Rettungseinsätzen immer mehr zum Problem. So auch beim tödlichen Verkehrsunfall am Wiener Neubaugürtel am Montag. Rund 50 Personen sollen hier „ohne Skrupel“ fotografiert haben.

Mehr dazu in wien.ORF.at