Guantanamo soll erhalten bleiben

In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Donald Trump erneut den amerikanischen Traum beschworen. „Dies ist unser neuer amerikanischer Augenblick“, sagte Trump Dienstagabend (Ortszeit) im Kapitol. Das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba will Trump erhalten und auf Nordkorea weiterhin „maximalen Druck“ ausüben. Jungen Ausländern, die als Kinder illegal eingewandert sind, will der US-Präsident die Einbürgerung ermöglichen. Doch nicht ohne Bedingung: Im Gegenzug soll es Geld für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko geben. Republikaner und Demokraten sollen dafür eng zusammenarbeiten.

Lesen Sie mehr …