Großbritannien strebt Freihandelsabkommen mit China an

Vor dem Hintergrund des geplanten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union will die britische Regierungschefin Theresa May bei ihrer dreitägigen Visite für einen Ausbau des Handels mit China und mehr chinesische Investitionen in Großbritannien werben.

Dafür strebt sie ein Freihandelsabkommen an. Zunächst allerdings sollte China mehr tun, um britischen Firmen den Zugang zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu erleichtern, sagte May heute.

Auch Menschenrechtsfragen sowie die Lage in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong, wo Peking einen härteren Kurs gegen demokratische Aktivisten fährt, will sie in Peking zur Sprache bringen, wie May nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA vor mitreisenden Reportern sagte.

„Wir glauben, dass die Zukunft Hongkongs, die Zukunft von ‚Ein Land, zwei Systeme‘ wichtig ist - und wir sind dem verpflichtet“, sagte May. Nach diesem Grundsatz wird Hongkong seit der Rückgabe 1997 an China in eigenen Grenzen autonom regiert. Dazu gehören auch Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie begrenzte demokratische Strukturen, doch fürchtet Peking den lauter werdenden Ruf nach Selbstbestimmung.