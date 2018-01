Was passiert mit Landbauer?

In der Causa des NS-Liederbuches der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt ist es am Mittwoch zu einer unerwarteten Entscheidung gekommen. Die Regierung beschloss laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), ein Verfahren zur Auflösung der Germania einzuleiten. Die Verbindung, deren Vizeobmann der niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer war, war vor zwei Wochen in die Schlagzeilen gekommen, als bekanntwurde, dass in dem offiziellen Liederbuch der Germania den Holocaust verharmlosende Texte abgedruckt wurden. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sieht indes derzeit keinen Grund, Landbauer aus der Partei auszuschließen.

Lesen Sie mehr …