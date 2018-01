Saturn eröffnet in Tirol Shop ohne Kassen

Der Elektronikhändler Saturn wird in Innsbruck einen Standort ohne Kassa aufsperren. Kunden müssen sich nicht mehr an Kassen anstellen, sondern können das Produkt via App am Regal bezahlen und das Geschäft direkt verlassen. Das Pilotprojekt sei das erste derartige in Europa, so das Unternehmen.

