„Assistenzpfau“ aus Flugzeug verbannt

In den USA ist es einer Frau verboten worden, mit einem Pfau im Handgepäck zu fliegen. Der Vogel sollte laut Medienberichten als Assistenztier für „emotionale Unterstützung“ mit auf die Reise von Newark nach New Jersey gehen.

Die Passagierin bot laut dem Reiseblog Live and Let Fly auch an, ein Flugticket für das Tier zu kaufen. Die US-Fluglinie United Airlines verbot den Pfau trotzdem: Er widerspreche den Richtlinien zu Gewicht und Größe.

Mehrere Fluglinien erlauben Reisen mit - teils ungewöhnlichen - Assistenztieren. Das endet allerdings nicht immer gut: 2014 wurde eine Frau in den USA eines Flugzeugs verwiesen, weil ihr Assistenzschwein Hobie vor dem Start für Chaos im Flugzeug sorgte.

Laut einem Bericht der britischen BBC soll der Pfau Dexter heißen und der New Yorker Künstlerin Ventiko gehören. Sie dokumentiert unter anderem das Leben des Tieres in Sozialen Netzwerken.