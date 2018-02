Kritik an Minenbetreiber

In Südafrika sind alle 955 Bergleute, die seit Mittwochabend wegen eines Stromausfalls in einer Goldmine eingeschlossen waren, an die Oberfläche zurückgekehrt. Mit mehreren Bussen verließen sie das Minengelände. Zwar seien alle Bergarbeiter wohlauf, hieß es vonseiten des Minenbetreiber. Die „Nachlässigkeit“ des Unternehmens und Probleme bei der Rettungsaktion sorgen nun allerdings für Kritik.

