Tod von Natalie Wood: Ehemann „Person von Interesse“

36 Jahre nach dem mysteriösen Tod der Schauspielerin Natalie Wood („West Side Story“) hat die Polizei ihren damaligen Mann, den Schauspieler Robert Wagner, als „Person von Interesse“ bei ihren Ermittlungen bezeichnet. „Wir wissen jetzt, dass er die letzte Person an der Seite von Natalie war, bevor sie verschwand“, sagte der Ermittler John Corina vom Sheriffbüro in Los Angeles dem Sender CBS.

Teile des Interviews wurden gestern veröffentlicht. Eine längere Reportage in der Sendung „48 Hours“ soll am Wochenende ausgestrahlt werden. Der heute 87-jährige Wagner („Der rosarote Panther“) habe eine Interviewanfrage abgelehnt, teilte CBS mit.

Bei Bootsausflug mit Wagner und Walken ertrunken

Die Schauspielerin war 1981 im Alter von 43 Jahren bei einem Bootsausflug in der Nähe von Los Angeles ertrunken. Sie wurde in Nachthemd, Socken und einer Jacke auf dem Meer treibend gefunden. Ihr Tod wurde damals als Unfall eingestuft. Wagner, Christopher Walken und ein Bootskapitän waren mit an Bord.

Im Herbst 2011 hatte die Polizei neue Ermittlungen aufgenommen. Es gebe „substanzielle“ Informationen, denen man nachgehe. Wagner gelte aber nicht als Verdächtiger, hieß es damals. In einem neuen Autopsiebericht im Jahr 2013 führten die Gerichtsmediziner den zunächst als „Unfall“ eingestuften Tod auf „unbestimmte Ursachen“ zurück.

Ohrenzeugen berichteten von Streit

Sie hätten unter anderem Zeugen befragt, die in der Todesnacht in einem Boot in der Nähe unterwegs waren und ein streitendes Paar hörten, teilten die Ermittler dem Sender CBS mit. Auch nach Angaben des früheren Kapitäns der Jacht „Splendour“ hatten sich Wagner und Wood in der Nacht heftig gestritten.

Als verdächtig wurden auch Blutergüsse auf der Leiche eingestuft. Wood habe wie ein „Opfer von Körperverletzung“ ausgesehen, sagte der Ermittler Ralph Hernandez dem Sender.