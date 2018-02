Gironcoli im mumok: Die unbekannte Seite des Bildhauers

Der 2010 verstorbene Kärntner Künstler Bruno Gironcoli ist hauptsächlich für seine großen Plastiken und Skulpturen bekannt. Seine abstrakten Spätwerke, die an futuristische Gebilde und absurde Maschinen aus einer anderen Welt erinnern, finden sich derzeit im und vor dem Wiener mumok wieder.

Weniger bekannt ist Gironcoli als Maler und Zeichner. Das Museum stellt seine grafischen Werke nun erstmals in den Fokus einer Ausstellung und zeigt den Künstler so von einer völlig neuen Seite.

Eigene Wege

Die Retrospektive „In der Arbeit schüchtern bleiben“ stellt ausgewählte Arbeiten auf Papier jenen aus Draht und Polyester gegenüber und schafft es so, die Werke des in Villach geborenen Gironcoli in ein anderes Licht zu rücken.

Gironcoli begann seine bildhauerische Laufbahn in den 1960er Jahren, nach einer Lehre zum Goldschmied, dem Studium an der Angewandten und einem längeren Paris-Aufenthalt.

Bruno Gironcoli Werk Verwaltung GmbH/Estate Bruno Gironcoli

In Paris wurde Gironcoli stark beeinflusst von Künstlern wie Alberto Giacometti, entwickelte aber bereits recht früh einen eigenen Stil, der ihm den Ruf als eine der exzentrischsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts einbrachte.

Entwurf wird zum eigenständigen Werk

Die meist großformatigen Arbeiten auf Papier mit unterschiedlichsten Malmitteln wie Tusche, Buntstift, Gouache und Metallpulverfarben verstehen sich nicht als bloße Skizzen und Entwürfe für später entstandene Plastiken. Vielmehr sind sie eigenständige Werke, in denen Gironcoli auf physikalische Gesetze und das, was als Skulptur tatsächlich umsetzbar ist, keine Rücksicht zu nehmen braucht.

Bruno Gironcoli Werk Verwaltung GmbH/Estate Bruno Gironcoli

Gironcoli selbst bezeichnete sie als Flächen von Überlegungen, in denen bildhauerische Möglichkeiten durchgespielt werden, die der Realraum versagt.

Auf zwei Ebenen können sich Besucher im mumok ein Bild von Gironcolis vielseitigem Talent machen. Zusätzlich erscheint die bisher umfassendste Publikation zu Gironcolis Arbeiten auf Papier mit einem Essay von Kuratorin Manuela Ammer und fotografischen Einblicken in seine künstlerischen Praktiken.