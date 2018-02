Rauchverbot-Volksbegehren wird angemeldet

Die Wiener Ärztekammer und die Österreichische Krebshilfe melden heute ihr Volksbegehren für ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie an. Eigentlich sollte im Mai das Nichtrauchergesetz, das auch ein generelles Rauchverbot beinhaltet, in Kraft treten, die ÖVP-FPÖ-Regierung will es aber kippen und die aktuelle Regelung mit getrennten Räumen für Raucher beibehalten.

Nach der Anmeldung des Volksbegehrens sollen ab Mitte Februar auf Gemeinde- und Bezirksämtern zunächst die notwendigen 8.401 Unterstützungserklärungen gesammelt werden. Erst dann kann der Antrag beim Innenministerium eingebracht werden. Anschließend wird ein Termin für die Eintragungswoche festgesetzt.

Damit das Volksbegehren im Parlament behandelt wird, werden 100.000 Unterschriften benötigt. Das Volksbegehren wird vorerst das Kippen des Rauchverbots durch die Regierung nicht verhindern können.