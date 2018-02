Tennis: ÖTV-Asse sollen es im Davis-Cup richten

Österreich empfängt heute im Davis-Cup in Bestbesetzung Weißrussland zum Erstrundenduell in der Europa-Afrika-Zone I und geht als klarer Favorit in die Partie. Vor allem Dominic Thiem und Melbourne-Sieger Oliver Marach tragen als Nummer sechs im Einzel und im Doppel die Hoffnungen auf einen Sieg. „Wir haben von der Besetzung ein Weltklasseteam“, sagte Kapitän Stefan Koubek. Für Österreich geht es im Heimspiel in St. Pölten auch um Revanche.

