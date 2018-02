Neue Untersuchung fordert Konsequenzen

Aufgrund des Rufs als Klimakiller steht Palmöl seit Langem in der Kritik. In Anbaugebieten der Ölpalmen in Indonesien oder Malaysia leiden Menschen und Umwelt. Doch ist Palmöl Teil des globalen Konsums - als Basisprodukt für Lebensmittel, Hygieneartikel und Kraftstoffe. Doch verschleiern Unternehmen vielfach ihren Umgang mit Palmöl. In einer neuen Untersuchung übt die Naturschutz-NGO WWF Kritik an „Totalverweigerern“ und fordert Konsequenzen.

Lesen Sie mehr …