Eishockey: Sextett ringt um zwei freie Plätze

In der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) beginnt heute der letzte Akt im Kampf um die Play-off-Tickets. Während in der Pick-Round der Top Sechs die Setzung im Viertelfinale und der zweite Platz in der Champions Hockey League (CHL) ausgespielt werden, ringt in der Qualifikationsrunde ein Sextett um die zwei offenen Tickets im Viertelfinale. Die beste Ausgangsposition hat man dabei in Dornbirn und in Graz.

Mehr dazu in sport.ORF.at