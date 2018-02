Hartinger: Zahlen von arbeitslosen Ausländern bedenklich

Das Sozialministerium hat heute mit einem Tag Verspätung eine Mitteilung zu den Arbeitslosenzahlen von Jänner auf seine Website gestellt.

Sozialministerin Beate Hartinger (FPÖ) kommentiert darin die Zahlen, wonach im Jänner der stärkste absolute Rückgang der Arbeitslosigkeit in 30 Jahren verzeichnet wurde, skeptisch. Es gebe bedenkliche Entwicklungen, sie verwies auf die Ausländerarbeitslosigkeit.

Der Anteil an vorgemerkten arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländern betrage in Summe 30 Prozent, von denen wiederum 63 Prozent lediglich eine Pflichtschulausbildung absolviert hätten. Bei den in dieser Gruppe mitgerechneten Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten betrage der Anteil an Pflichtschulabsolventen sogar knapp 70 Prozent.

Trotzdem starker Rückgang

Laut den gestern veröffentlichten Zahlen des AMS gab es im Jänner den stärksten absoluten Rückgang von arbeitslos gemeldeten Personen (inklusive Schulungsteilnehmer) seit 30 Jahren.

Die Arbeitslosigkeit ging gegenüber dem Vorjahresmonat um fast 38.000 Personen bzw. 7,7 Prozent zurück. 455.860 Personen waren ohne Job. Bei Inländern ging die Arbeitslosigkeit um 10,0 Prozent zurück. Die Zahl der arbeitslosen Ausländer sank um 2,5 Prozent.