UNICEF: 264 Millionen Kinder ohne Zugang zu Bildung

Wegen Armut, Kriegen und Krisen haben 264 Millionen Kinder weltweit nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks (UNICEF) keinen Zugang zu Bildung. „Kinder brauchen nicht trotz Krieg Bildung, sondern gerade deswegen brauchen sie Schule mehr denn je“, sagte der deutsche UNICEF-Vorsitzende Jürgen Heraeus heute in Berlin, wo die Organisation den „UNICEF Report 2018 - Die Chance auf Bildung“ vorlegte.

Das Kinderhilfswerk fordert eine bessere Finanzierung von Bildung vor allem in Krisenregionen. Besonders besorgt ist die Organisation über die zunehmenden Angriffe auf Schulen in Konfliktregionen. Gewalt gegen Schulen werde zur Regel, sagte UNICEF-Nothilfedirektor Manuel Fontaine.

UNO: Mehr Entwicklungsgelder nötig

Das UNO-Kinderhilfswerk hat ausgerechnet, dass „schätzungsweise jährlich 340 Milliarden US-Dollar (rund 272 Mrd. Euro) zusätzlich“ nötig wären, um allen Kindern in Entwicklungs- und Schwellenländern den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Das sei ohne einen Anstieg der Entwicklungsgelder nicht möglich, heißt es im Bericht. Derzeit würden nur 3,6 Prozent aller humanitären Hilfsgelder für Bildungsprogramme ausgegeben.

Allein in 24 Konfliktländern gehen nach Angaben von UNICEF derzeit etwa 27 Millionen Kinder zwischen sechs und 14 Jahren nicht in die Schule. Schule sei aber gerade in Krisensituationen mehr als ein Ort zum Lernen, mahnte UNICEF. Schule gebe den Kindern durch einen geregelten Alltag „Halt und Sicherheit“.