Frieden und Stabilität als „Schlüsselfrage“

Zum ersten Mal seit seiner Wahl zum serbischen Präsidenten ist Aleksandar Vucic auf Staatsbesuch in Wien - und es ist ein Besuch unter Freunden. Die Beziehungen zwischen Österreich und Serbien gelten als ausgezeichnet. So lobte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die „positive Entwicklung“ Serbiens in den letzten Jahren und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sicherte Serbien „volle Unterstützung“ bei den EU-Beitrittsgesprächen zu. Im Gegenzug wolle Serbien an der Konfliktlösung mit dem Kosovo und Kroatien arbeiten - das sei auch die „Schlüsselfrage“ zum EU-Beitritt.

