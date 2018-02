Zweiter Oppositioneller in Kenia festgenommen

Die kenianische Polizei hat nach der Selbsternennung des Oppositionsführers Raila Odinga zum „Präsidenten des Volkes“ einen weiteren Oppositionellen festgenommen. Die Polizei sei heute in das Haus von Miguna Miguna eingedrungen, sagte der Generalsekretär des Parteienbündnisses Nasa, Norman Magaya.

Zweite Festnahme

Nach dem Politiker TJ Kajwang ist es die zweite Festnahme eines Oppositionellen, der an der „Vereidigung“ von Odinga mitgewirkt hatte. Die kenianische Regierung hatte diese als illegal bezeichnet.

Der 73-jährige Oppositionsführer erkennt den Wahlsieg von Staatschef Uhuru Kenyatta im Oktober nicht an. Odinga ließ sich daher in Nairobi zum „Präsidenten des Volkes“ vereidigen. Die Zeremonie sei ein Versuch gewesen, die Regierung Kenias „zu untergraben oder zu stürzen“, sagte Innenminister Fred Matiang’i. Eine mit Odinga in Verbindung stehende Bewegung wurde zu einer organisierten kriminellen Gruppe erklärt.

TV-Sender abgeschaltet

Kajwang wurde bereits am Mittwoch festgenommen und wegen Verrats und Teilnahme an einer unrechtmäßigen Versammlung angeklagt. Miguna habe inzwischen seine Festnahme vor Gericht angefochten, und der Richter habe ihm stattgegeben, sagte Magaya.

Die Regierung ließ zudem am Dienstag drei TV-Sender abschalten, die über die „Vereidigung“ live berichteten. Trotz einer Anordnung des obersten Gerichts waren die Sender heute nicht wieder zu erreichen. Menschenrechtler und Medienverbände kritisierten das Vorgehen scharf.