Keine Anklage nach Einbruch in Nitsch-Schloss

Fünf Jahre nach einem Einbruch in das Schloss Prinzendorf von Künstler Hermann Nitsch in Niederösterreich hat die Polizei zwei Verdächtige ausgeforscht. Weil sie in Rumänien bereits verurteilt wurden, verzichtet Österreich auf eine Anklage.

