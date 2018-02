Kranzniederlegung in Wien zu Falcos 20. Todestag

Am 6. Februar 1998 ist Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik gestorben. Zum Gedenken wurde heute Vormittag an seinem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof ein Kranz niedergelegt. Im Stephansdom findet eine Gedenkmesse statt.

