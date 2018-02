Gebühr: Hälfte der Kindergartenkinder in Steyr abgemeldet

Deutliche Auswirkungen zeigt die Einführung der Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten in Steyr, so Bürgermeister Gerald Hackl (SPÖ). Knapp die Hälfte aller am Nachmittag betreuten Kinder sei abgemeldet worden.

